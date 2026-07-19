Роспотребнадзор предупредил о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

В России, преимущественно в южных регионах, появились комары, способные переносить лихорадку Западного Нила и туляремию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Первые признаки лихорадки Западного Нила – высокая температура, мигрень, боль в мышцах и высыпания на коже. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней. Вирус передается по цепочке "птица – комар – человек". Воздушно-капельным или бытовым путем инфекция не передается.

Вирусолог Анча Баранова отметила, что далеко не каждое насекомое переносит заболевание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

