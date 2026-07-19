Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве

В Москве из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень опасности. Он будет действовать с полудня 19 июля до конца дня 20-го числа. По прогнозам синоптиков, в эти дни воздух прогреется до 30 градусов.

В самые жаркие часы – с 11 до 14 часов – ультрафиолетовое излучение особенно активно. Горожанам рекомендуют выбирать светлую одежду, носить головные уборы и не забывать про воду. Уже во вторник, 21 июля, жара спадет до 25 градусов, вернутся кратковременные дожди.

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