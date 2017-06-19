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19 июня 2017, 08:00

Авиа и аэропорты

Самый большой самолет компании Airbus стал еще вместительнее

Самый большой самолет компании Airbus стал еще вместительнее

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Самый большой в мире самолет стал еще вместительнее – компания Airbus представила новую модификацию пассажирского лайнера А380. Теперь в его салоне смогут разместиться дополнительно 80 пассажиров.

Также инженеры изменили форму крыльев. Это позволит улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить немного топлива. Кроме того, уверяют создатели, производство нового аэробуса обойдется на 13 процентов дешевле первого варианта.

Airbus А380, поступивший в эксплуатацию в 2007 году, первый полностью двухпалубный пассажирский самолет с размахом крыльев в 80 метров. Воздушное судно может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч километров и перевозить 850 человек.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".
самолеты новости Иван Лозовой Евгения Мирошкина авиа и аэропорты

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