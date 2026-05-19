Жара в Москве привела у росту продаж сплит-систем и летних товаров

В столичных супермаркетах самым ходовым товаром стала бутылка с водой. На маркетплейсах выросли продажи солнцезащитных очков и купальников, а вот безумного спроса на вентиляторы, как в прошлом году, нет. Представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский отметил, что роста среднего чека по климатической технике и солнцезащитным товарам не зафиксировано.

За несколько жарких дней продажи сплит-систем в Москве выросли почти на 50 процентов, в Подмосковье – на четверть. Для быстрого охлаждения покупают мини-кондиционеры – их продажи взлетели в полтора раза.

