В администрации Дмитровского округа опровергли угрозу для домов и людей из-за пожара

В Дмитровском округе Подмосковья продолжается крупный пожар на складском комплексе в селе Белый Раст. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. Как уточняют агентства, на территории горят фуры, бытовки, а также контейнеры и вагоны.

При этом местные власти сообщают, что угрозы для жилых домов и населения нет. По предварительным данным, огнем охвачена часть крупного терминально-логистического центра, где общая площадь может достигать сотен тысяч квадратных метров. К тушению привлечены пожарные расчеты, информация уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.