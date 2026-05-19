Склад на 5 тысячах квадратных метров загорелся в Дмитровском округе

Крупный пожар произошел в Дмитровском округе Подмосковья. В селе Белый Раст загорелся склад, площадь возгорания, по уточненным данным МЧС, достигла 5 тысяч квадратных метров. Очевидцы публикуют кадры с густым черным дымом, который виден за десятки километров.

Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки. К тушению привлекли 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.