Собянин: Москва является площадкой номер один по промышленной поддержке ВПК

Заседание регионального отчетно-программного форума "Единой России" прошло в Москве, на нем выступил Сергей Собянин. По словам мэра, Москва является площадкой номер один по промышленной поддержки военно-промышленного комплекса.

Среди ключевых тем форума – развитие промышленности, транспорта, здравоохранения, а также поддержка участников СВО. Собянин сообщил, что столица по-прежнему является локомотивом экономики страны. За последние годы город вложил более 2 триллионов рублей в поддержку армии и федеральных проектов.

