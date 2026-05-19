19 мая, 18:15Город
Краснобогатырская улица в Москве станет четырехполосной до 2027 года
На Краснобогатырской улице продолжается масштабная реконструкция. До 2027 года там обновят более 5 километров покрытия, сделают четырехполосную дорогу, новые тротуары и светофоры. Работы также затронут трамвайные пути и остановки.
На северо-востоке Москвы строители уже начали обновление Останкинского путепровода. Конструкцию полностью перестроят, а вместо шести опор появится одна.
