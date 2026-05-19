Неизвестные в масках ворвались в здание редакции "Московского комсомольца"

Неизвестные в масках ворвались в здание редакции газеты "Московский комсомолец" на улице 1905 года. Об этом сообщает само издание, публикуя кадры из офиса, где работают правоохранительные органы.

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев рассказал, что группа людей в камуфляже и масках без предупреждения зашла в здание и направилась на третий этаж, где находятся арендаторы. По его словам, неизвестные отказались объяснять свои действия, выталкивали сотрудников и угрожали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.