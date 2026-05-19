Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк провел встречу с активистами сообщества "Лица"

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк 18 мая провел встречу "100 вопросов про успех" с активистами сообщества "Лица". В мероприятии приняли участие более 150 человек. Третьяк рассказал о развитии массового спорта в столице, а также ответил на вопросы о своем пути в большой спорт и самом сложном матче в карьере – финале Кубка Канады 1981 года, где сборная СССР разгромила соперников со счетом 8:1.

"Меня часто спрашивают о секрете успеха в спортивных победах, но никакой тайны нет: 21 год без пропущенных тренировок. Ни одного дня. Главное – не искать оправданий: ставить цель и идти к ней каждый день. Сегодня в Москве для этого создаются все возможности: хоккеем в столице занимаются более 145 тысяч детей и взрослых. Например, в системе "Московской академии хоккея" – 15 спортивных школ, где развиваются мужской и женский хоккей с шайбой, хоккей с мячом и следж-хоккей. При этом важно, что попробовать себя в спорте можно с самого раннего возраста: москвичам доступны секции более чем по 70 видам спорта, включая хоккей и фигурное катание", – сказал Третьяк.

Депутат отметил, что в Москве на постоянной основе ведется масштабная работа по развитию современной хоккейной инфраструктуры, в том числе всесезонных спортивных площадок. В холодное время года на них обустраивают катки с искусственным льдом для игры в хоккей и катания на коньках, летом пространства используются как площадки для футбола и других игровых видов спорта. До 2028 года запланировано возведение в городе более 150 круглогодичных площадок и комплексов.

Приобщиться к спорту в столице могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки, подчеркнул Третьяк. Благодаря городским проектам, таким как "Мой спортивный район", москвичам доступны занятия по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта на открытых площадках. Другой проект, "Спортивные выходные", позволяет круглый год заниматься физкультурой с командой профессиональных тренеров. В ходе него ежегодно проходит 13 тысяч тренировок, в проекте зарегистрировано уже 60 тысяч пользователей.

Также в ходе встречи трехкратный олимпийский чемпион пообщался на встрече с активистами и ответил на их вопросы о спортивной карьере и подготовке к ответственным матчам.

По инициативе Третьяка в России с 2007 года 1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Во всех регионах страны проходят различные мероприятия. На крытых и уличных катках проводят матчи взрослых и детских команд, мастер-классы и мини-турниры, звезды и ветераны хоккея встречаются с болельщиками и поздравляют спортивное сообщество.

