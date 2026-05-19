Новый пешеходный мост появится на Болотной набережной в Москве

Новый пешеходный мост скоро появится на Болотной набережной в Москве. Сейчас рабочие возводят опоры и готовятся к заливке пролетных конструкций.

В будущем эта переправа станет частью большого прогулочного маршрута по центру города. Мост сократит путь от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 почти вдвое. При этом по пути пешеходы смогут насладиться эффектными видами и сделать красивые фотографии с разных ракурсов.

