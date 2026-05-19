В Гане стартовал чемпионат Африки по легкой атлетике

В Гане проходит чемпионат Африки по легкой атлетике. Уже в самом начале соревнований в разных секторах выяснилось, что фотофиниша там просто нет, и медали на стометровке дают только тем, кто убедительнее поспорит после финиша.

Также метатель из ЮАР пожаловался, что на завтраке ему дали 1 яйцо, в то время как у себя на Родине он съедает утром по 20 штук. Другие атлеты жалуются, что в номерах отеля нет одеял и горячей воды.

