19 мая, 07:45
В Минтруде РФ напомнили о правах мужчины, жена которого находится в декрете
В Минтруде РФ напомнили о правах мужчины, жена которого находится в декрете. Он может взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне зависимости от графика отпусков и стажа работы на любое количество дней в рамках закона.
Для этого нужно написать заявление о предоставлении или о переносе отпуска. В этом случае работодатель не вправе отказать сотруднику. Оформить отпуск можно до и после рождения ребенка.
