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19 января, 08:00

Общество

Зимняя усталость может указать на нехватку витамина D и серьезные заболевания

Зимняя усталость может указать на нехватку витамина D и серьезные заболевания

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Зимняя усталость может указывать на нехватку витамина D и серьезные заболевания, предупредили специалисты. По их словам, чувство утомления в холодное время года часто связано с укороченным световым днем и снижением уровня физической активности.

Если плохое самочувствие не проходит, это может быть признаком депрессии или нарушений функции щитовидной железы. Врачи отмечают, что постоянная сонливость и выраженная апатия являются поводом обратиться за медицинской помощью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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