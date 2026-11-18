В начале декабря портал "Грамота.ру" назовет слово 2026 года. Шорт-лист конкурса уже опубликован. В него вошли 10 вариантов: "генерить", "дофаминовый", "вайбкодинг", "дата-центр", "ИИ-агент", "воздухан", "тревожник", "нишевый", "иишка" и "прайм-эра".

Лингвисты выделили три основные темы, которые отражают финалисты: искусственный интеллект, эмоции и названия человеческих типажей. Например, "воздухан" означает ненадежного человека, а "тревожник" обозначает человека, который живет в постоянной тревоге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.