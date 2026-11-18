Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет президента приземлился в аэропорту Шэньчжэня.

Президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и выступит на деловом саммите форума. Он представит оценки Москвы ситуации в мировой экономике, расскажет о достижениях России и ее инвестиционном потенциале.

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