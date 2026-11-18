18 ноября, 06:15Политика
Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите АТЭС
Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет президента приземлился в аэропорту Шэньчжэня.
Президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и выступит на деловом саммите форума. Он представит оценки Москвы ситуации в мировой экономике, расскажет о достижениях России и ее инвестиционном потенциале.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.