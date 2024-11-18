Расписание поездов на МЦД-3 изменится 18 ноября

Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 18 ноября. На Казанском направлении у части составов будут изменены пути следования и набор остановок.

На участке от Раменского до Казанского вокзала некоторые электрички будут останавливаться только на станциях Фабричная, Отдых, Люберцы и Выхино. Кроме того, отменена большая часть экспрессов Москва – Раменское, а также до 20 минут увеличены интервалы движения, в том числе на Ленинградском направлении.

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