На Северном речном вокзале начали подготавливать ледовый каток

На Северном речном вокзале начали подготовку к зимнему сезону – вдоль центральной аллеи парка обустраивают ледовый каток.

Он протянется от скульптуры "Водный путь" до здания вокзала, а длина ледовой трассы составит чуть больше 60 метров. Для посетителей предусмотрят две дорожки с разворотом у статуи, рядом также оборудуют раздевалки и пункт проката коньков.

Традиционно открытые катки в Москве начинают работать в ноябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.