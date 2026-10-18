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18 октября, 21:15

Город

На Северном речном вокзале начали подготавливать ледовый каток

На Северном речном вокзале начали подготавливать ледовый каток

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На Северном речном вокзале начали подготовку к зимнему сезону – вдоль центральной аллеи парка обустраивают ледовый каток.

Он протянется от скульптуры "Водный путь" до здания вокзала, а длина ледовой трассы составит чуть больше 60 метров. Для посетителей предусмотрят две дорожки с разворотом у статуи, рядом также оборудуют раздевалки и пункт проката коньков.

Традиционно открытые катки в Москве начинают работать в ноябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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