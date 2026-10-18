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Новости

18 октября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

Зрители Москвы 24 поделились фотографиями с отцами

Москвичи прислали фотографии своих отцов

Отцовский клуб появился в Милютинском парке

Столичные отцы организовали свой клуб

Москвичам порекомендовали начать бронировать отели на Новый год

Зрители Москвы 24 прислали новые кадры с отцами

Более 19 млн человек привились в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа

Около 19,5 млн человек сделали прививки в рамках Всероссийской кампании по вакцинации

Москвичи поделились кадрами в честь Дня отца

В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным Роспотребнадзора, к ней присоединились уже более 19 миллионов человек. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ.

В начале новой рабочей недели в Москве сохранится сухая погода с небольшой облачностью. Температура воздуха будет держаться около 10 градусов тепла, а небольшие осадки возможны ближе к выходным.

На северо-востоке Москвы продолжается строительство путепровода над железнодорожными путями Ярославского направления. Он соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, а также улицы Менжинского и Дудинка. Новый объект должен улучшить транспортную доступность нескольких районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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