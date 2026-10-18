Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 октября

В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным Роспотребнадзора, к ней присоединились уже более 19 миллионов человек. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ.

В начале новой рабочей недели в Москве сохранится сухая погода с небольшой облачностью. Температура воздуха будет держаться около 10 градусов тепла, а небольшие осадки возможны ближе к выходным.

На северо-востоке Москвы продолжается строительство путепровода над железнодорожными путями Ярославского направления. Он соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, а также улицы Менжинского и Дудинка. Новый объект должен улучшить транспортную доступность нескольких районов столицы.

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