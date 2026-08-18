Пассажиры столкнулись с изменениями в расписании рейсов во Внуково

Пассажиры столичного аэропорта Внуково столкнулись с изменениями в расписании рейсов после ночной атаки БПЛА на Московский регион. Перенесенные вылеты сместились в основном на 13:00 и 14:00, поэтому в аэропорту скопилось много пассажиров.

В расписании остаются туристические направления в Тбилиси, Анталью и Сочи, а также рейсы в Санкт-Петербург. После ночных ограничений расписание меняется не только во Внуково, но и в других московских аэропортах. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о своих рейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.