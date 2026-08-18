В ГИБДД напомнили, после приема каких лекарств нельзя садиться за руль

В ГИБДД напомнили водителям, после приема каких лекарств не стоит садиться за руль. Речь идет о препаратах, которые могут снижать внимание и скорость реакции.

В перечень входят антидепрессанты, противоаллергические, снотворные и седативные средства, сильные обезболивающие и транквилизаторы. Некоторые лекарства от кашля и простуды также могут вызывать сонливость, влиять на координацию движений и остроту зрения.

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