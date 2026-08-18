Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 18 августа

Утром 18 августа интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Волоколамском шоссе в сторону центра и на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут дорожные работы на МКАД в районе Варшавского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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