Новый пригородный маршрут запустят от станции метро "Медведково" до Мытищ

С 22 августа в рамках проекта "Москва – область" запустят новый пригородный маршрут № 1567. Он соединит станцию метро "Медведково" с Мытищами, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут будет кольцевым. Стоимость проезда рассчитают в зависимости от пройденного расстояния, поэтому карту потребуется прикладывать дважды – при входе и выходе. При этом карта "Стрелка" на маршруте работать не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.