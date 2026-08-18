Сотрудники ГАИ устроили погоню за нарушителем в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем, который попытался скрыться после требования остановиться. Преследование началось в Балашихе, а завершилось на 1-й Владимирской улице в Москве.

Для остановки автомобиля инспекторам пришлось применить оружие, они сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем – по машине нарушителя. При задержании водитель нанес травмы инспектору, который пытался открыть дверь автомобиля.

Мужчине может грозить уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.