Воробьев заявил об отражении масштабной атаки БПЛА на Подмосковье

Московская область подверглась масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев на своей странице в МАХ. Ночью и утром 18 августа над территорией региона сбили более 150 беспилотников.

В Раменском округе дрон упал на частный дом. Осколочное ранение кисти получила 10-летняя девочка, ее госпитализировали. Также от обломков сбитых БПЛА пострадали женщина и мужчина в Богородском округе и Коломне. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

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