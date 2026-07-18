Московские врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим при атаке на склад WB

Минздрав РФ направил бригаду московских медиков в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на логистический центр Wildberries в Котовске.

По данным губернатора Тамбовской области, в результате удара украинских БПЛА по складу погибли семь человек. Еще 25 пострадали, им оказывается медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

