Утвержден проект комплексного развития территории в Теплом Стане

Правительство Москвы утвердило проект развития территории в районе Теплый Стан на юго-западе столицы.

На улице Профсоюзная планируют возвести районный центр площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В здании разместятся магазины, отделения банков, центры досуга и спорта, кафе и другие объекты повседневного спроса для жителей соседних кварталов.

Кроме того, проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

