18 июля, 13:15Город
Утвержден проект комплексного развития территории в Теплом Стане
Правительство Москвы утвердило проект развития территории в районе Теплый Стан на юго-западе столицы.
На улице Профсоюзная планируют возвести районный центр площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В здании разместятся магазины, отделения банков, центры досуга и спорта, кафе и другие объекты повседневного спроса для жителей соседних кварталов.
Кроме того, проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.