Один человек погиб при атаке беспилотников в Подмосковье

Один человек погиб в результате атаки беспилотников в подмосковной Электростали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в Богородском городском округе из-за падения дрона произошел пожар на территории нефтебазы в Ногинске. Рядом с горящей нефтебазой находится родильный дом. В целях безопасности всех пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

