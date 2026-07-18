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18 июля, 12:30

Спорт

В Лондоне выбрали лучшего двойника Джуда Беллингема

В Лондоне выбрали лучшего двойника Джуда Беллингема

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В Лондоне прошел конкурс двойников полузащитника сборной Англии и мадридского "Реала" Джуда Беллингема. Участники соревновались в умении копировать мимику и характерные позы футболиста, а некоторые даже чеканили мяч.

Победитель получил сертификат на доставку еды номиналом 1966 фунтов. Сумма выбрана не случайно, так как именно в 1966 году сборная Англии единственный раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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