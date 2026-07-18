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18 июля, 10:00

Спорт

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 18 июля

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 18 июля

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Матч за Суперкубок России состоится 18 июля на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Встречаются чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель Кубка московский "Спартак".

Первая встреча клубов состоялась в 1936 году. В советское время преимущество было у "Спартака". С конца 1990-х годов между фанатами возникло противостояние.

На данный момент "Зенит" имеет 11 титулов чемпиона России, "Спартак" – 10. По Суперкубкам у "Зенита" 9 побед, у "Спартака" – 1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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