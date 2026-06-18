Финансовая грамотность 2026. Как работает факторинг

Факторинг позволяет поставщикам товаров и услуг получать деньги до того, как покупатель произведет оплату по договору. Для этого поставщик заключает договор факторинга и после поставки товара или оказания услуги направляет документы специальной компании.

После проверки документов компания перечисляет поставщику до 90% от суммы договора. Когда наступает срок оплаты, покупатель переводит полную сумму факторинговой компании. После этого предприятие перечисляет поставщику оставшиеся средства за вычетом своей комиссии.

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