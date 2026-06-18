В столице организуют масштабный просветительский проект, посвященный Битве за Москву

17 июня в медиацентре Ситуационного центра Москвы состоялось торжественное открытие просветительского проекта – исторической викторины "Битва за Москву". Организаторами выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве и Центр молодежного парламентаризма. Они представили дорожную карту проекта: в течение года окружные этапы пройдут во всех административных округах столицы.

На открытии собрались более 100 участников. Среди них депутаты Государственной Думы – Герой России, летчик-космонавт, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева; участники СВО – капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой, а также ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев. К мероприятию также присоединился член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов.

История в судьбах

Романенко отметил значимость проведения подобного образовательного мероприятия накануне годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. По его словам, интерактивный формат викторины помогает молодежи приобщаться к истории через информацию о конкретных людях и фактах, а также узнать больше о мемориалах и памятных местах в городе.

"30 сентября исполнится 85 лет со дня начала Битвы за Москву. Подвиг защитников столицы увековечен в мемориалах по всему городу: от памятных знаков и монумента на 23-м километре Ленинградского шоссе, где в 1941-м стояла линия обороны, до Музея обороны Москвы, где представлено более 4 000 экспонатов времен Великой Отечественной войны. Я провожу уроки мужества в московских школах и вижу: молодежь начитана, ребята знают имена героев, смотрят исторические фильмы, посещают музеи. Поэтому такие интерактивные форматы позволяют им систематизировать свои знания и открыть для себя новые, возможно, неизвестные ранее страницы обороны родного города", – сказал Герой России.

Шарипов рассказал о востребованности проекта. Викторина, по его мнению, позволит участникам закрепить знания об одном из ключевых событий Великой Отечественной войны и станет продолжением масштабной работы по сохранению исторической памяти, которая ведется в столице. В нее вовлечены в том числе и сами жители. Например, в онлайн-музее "Москва – с заботой об истории" опубликованы архивные документы, книги, фотографии и воспоминания очевидцев тех времен.

"Битва за Москву – это крупнейшее сражение, которое показало силу духа советского солдата: здесь впервые был сорван план "Тайфун", а немецкие войска остановлены у Можайской линии обороны и Волоколамского и Истринского направлений. Враг был остановлен, столица не была захвачена. Для моей семьи эта история связана с конкретными людьми и их судьбами. Моя бабушка участвовала в обороне Москвы: трудилась на оборонном предприятии, а затем до окончания войны вместе со своей сестрой была проводником эшелонов, которые доставляли солдат и грузы на передовую. В моей семье четыре поколения защищали Родину, поэтому для меня особенно важно, что Москва бережно хранит эту память. В школах и колледжах города работает более тысячи музеев, свыше 600 из них посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции. На портале "Узнай Москву" собраны описания почти 2,4 тысячи исторических зданий и более 300 прогулочных маршрутов, каждый из которых можно читать как страницу истории", – сказал Шарипов.

Эстафета памяти

Важность передачи памяти через рассказы конкретных людей поддержал Гусев. По его мнению, сохранению исторической правды во многом способствует система наставничества и встреч с героями. На эту работу направлен проект Московской ассоциации ветеранов СВО "Мост поколений", в котором участвуют юные жители столицы, представители старшего поколения и участники спецоперации.

"Мой дед воевал под Москвой: был ранен в декабре 1941 года, в тяжелые дни контрнаступления, когда части Западного и Калининского фронтов перешли в наступление от Клину и Истре до Тулы и отбросили противника от столицы на 100–250 километров. Я вырос на его рассказах, поэтому для меня сохранение исторической правды начинается с конкретных человеческих историй. Благодаря нашему проекту "Мост поколений" мы создаем для школьников возможность говорить с представителями старшего поколения и ветеранами специальной военной операции. На таких встречах ребята задают вопросы о службе, ответственности перед страной, о том, как память о прошлом помогает понимать события сегодняшнего дня. Партия "Единая Россия" системно поддерживает такую работу: в этом году проект "Историческая память" масштабируется, расширяется поддержка школьных музеев и просветительских акций, а "Диктант Победы" весной собрал в Москве более 30 тысяч участников", – сказал Гусев.

Проекты, направленные на историческое просвещение, помогают увидеть связь между подвигом прошлых поколений и современными примерами служения стране и обществу, продолжил Асафов. Как отметил член Общественной палаты РФ, сегодня это проявляется в системной волонтерской поддержке участников специальной военной операции.

"Москву защищали 203 дня, и рядом с армией стояли жители: люди без специальной подготовки построили 676 километров противотанковых рвов, 445 километров эскарпов и 380 километров надолбов. Оборона столицы стала примером консолидации всего общества. Эта традиция взаимной поддержки, готовности трудиться и помогать в трудные для страны периоды сохраняется и сегодня: проект "Москва помогает" объединил уже более 18 тысяч волонтеров. Они собирают и отправляют помощь бойцам спецоперации и жителям исторических регионов. Просветительский проект, который мы сегодня запускаем, важен именно в этом контексте: молодежь должна понимать, какая традиция общественного участия стоит за сегодняшней волонтерской работой", – подчеркнул Асафов.

В ходе мероприятия представили презентацию, посвященную первым двум окружным историческим викторинам, и запись исторического подкаста, созданного на видеостудии Молодежного парламента. Приглашенные спикеры выступили с докладами о значении Битвы за Москву и сохранении исторической памяти. На пленарной сессии "Историческое просвещение молодежи: новые форматы и подходы" участники обсудили методы вовлечения молодого поколения в изучение истории.

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