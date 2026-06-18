Юрист прокомментировал условный приговор Митрошиной

Статья, по которой проходила блогер Александра Митрошина, предусматривает до 7 лет лишения свободы. По словам доктора юридических наук Игоря Трунова, назначение условного срока в таких делах является сравнительно мягким наказанием, однако в каждом случае важны обстоятельства дела и квалификация.

Он отметил, что ключевым остается вопрос состава преступления – неуплата налогов или легализация доходов, а также степень доказанности того, что средства были получены именно преступным путем.

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