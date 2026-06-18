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18 июня, 14:30

Шоу-бизнес

Юрист прокомментировал условный приговор Митрошиной

Юрист прокомментировал условный приговор Митрошиной

Блогера Митрошину приговорили к трем годам условно по делу о неуплате налогов

Суд в Москве приговорил блогера Митрошину к условному сроку

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Статья, по которой проходила блогер Александра Митрошина, предусматривает до 7 лет лишения свободы. По словам доктора юридических наук Игоря Трунова, назначение условного срока в таких делах является сравнительно мягким наказанием, однако в каждом случае важны обстоятельства дела и квалификация.

Он отметил, что ключевым остается вопрос состава преступления – неуплата налогов или легализация доходов, а также степень доказанности того, что средства были получены именно преступным путем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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