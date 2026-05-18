В Москве на фоне аномально высокой температуры резко вырос спрос на пляжные зоны

В столице на фоне аномально высокой температуры резко вырос спрос на пляжные зоны и аквакомплексы. Проверка сервисов бронирования покала, что популярные площадки, включая "Лужники", уже заняты на ближайшие дни, а свободные места начинают появляться лишь ближе к июню.

При этом часть менее популярных локаций еще доступна в будни, однако слоты быстро разбирают. Жители активно планируют отдых у воды, пытаясь застать период сильной жары в городе.