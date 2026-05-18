Спортивные акробаты первыми выступят под флагом РФ на Кубке мира в Болгарии и Азербайджане

Первыми после снятия ограничений под российским флагом выступят спортивные акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. Соответствующее решение принял исполком Международной федерации гимнастики. Состязания состоятся через две недели.

Теперь спортсмены могут выступать под своим флагом и гимном. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. При этом автоматическое участие в Олимпиадах под флагом и гимном не предполагается.

