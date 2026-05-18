18 мая, 15:15Транспорт
Водителям рекомендовали учитывать изменения на МСД после пожара
Водителям нужно учитывать временные изменения схемы движения на Московском скоростном диаметре (МСД) после пожара на Амурской улице. Об этом рассказала ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Внутренняя сторона МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе перекрыта, движение в оба направления организовано по внешней стороне. Для проезда в район Богородское нужно двигаться по МСД до Щелковского шоссе в сторону центра, затем следовать к Открытому шоссе, Халтуринской и Большой Черкизовской улицам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.