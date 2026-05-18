Москвичей предупредили о закрытии съезда с МСД на 5-й проезд Подбельского

Съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на 5‑й проезд Подбельского временно закрыт, сообщили в ЦОДД.

Водителям, которые едут с МСД в район Богородское, необходимо продолжать движение по МСД, выехать на Щелковское шоссе в сторону центра и затем следовать к Открытому шоссе, Халтуринской и Большой Черкизовской улицам.

Ограничения были введены после пожара на Амурской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.