18 мая, 22:30Безопасность
Эксперт по кибербезопасности рассказал об основных правилах защиты от мошенников
Схемы мошенников почти не меняются, меняется только повод их применения, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Полунин. Он посоветовал соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой мошенников.
По словам специалиста, не следует переходить по ссылкам из сообщений и писем от незнакомцев. Не стоит сообщать личные данные и коды из СМС, каким бы ни был предлог. Также нужно прекращать разговор, если собеседник просит подтвердить какую-либо информацию.
