Выставку "Вместе" в столичной больнице посетили более 100 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экспозиция работала в новом лечебно-диагностическом комплексе онкологической больницы № 62 в центре "Сколково" в рамках концепции исцеляющей среды. В проекте приняли участие более 70 художников из разных стран, представивших свыше 200 работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.