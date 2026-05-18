Единый подход к кикшерингу утвердили в Московской области

Единый подход к организации работы кикшеринга утвердили в Московской области. Об этом сообщает подмосковный Минтранс. Операторы сервиса должны организовать специальные зоны для размещения электросамокатов с разметкой и знаками, а также следить за ограничениями скорости.

Соглашения с кикшеринговыми компаниями уже заключили в Черноголовке и Воскресенске. Ограничения на аренду электросамокатов действуют в Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне. Ассоциация операторов микромобильности обратилась в прокуратуру, компании считают запрет незаконным.

