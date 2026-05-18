"Ночь московского спорта" пройдет в центре столицы

Более 100 тренировок и мастер-классов для всей семьи пройдет в центре столицы в рамках "Ночи московского спорта". Гостей ждут тренировки по силовым дисциплинам, занятия по степ-аэробике, воркауту и паркуру, а также турнир по падел-теннису.

Также пройдут фан-встречи с фигуристкой Евгенией Медведевой и BMX-райдером Райаном Вильямсом. Для участия в некоторых мероприятиях нужна предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.