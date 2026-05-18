Москвичей предупредили о новой схеме мошенников с отключением горячей воды

С началом плановых отключений горячей воды в столице активизировались мошенники. Они рассылают сообщения от имени управляющих компаний и предлагают проверить график отключений. Переход по ссылке ведет на фальшивый сайт, где требуют личные данные.

В других случаях под видом проверки графика отключений предлагают скачать файл, который оказывается вредоносным приложением.

