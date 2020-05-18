Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

15 маршрутов наземного транспорта скорректированы в 4 округах столицы для удобства пассажиров. Часть маршрутов продлили до станций рельсового каркаса и социальных объектов. На некоторые скорректированные маршруты вышли более вместительные современные автобусы.

"Специалисты ЦОДД настроили приоритетный проезд для городского транспорта на пересечении Садового кольца с Долгоруковской улицей и Малой Дмитровкой. Использование детекторов позволяет точечно управлять движением и сокращать время в пути для наших пассажиров без влияния на автомобилистов. Будем и дальше применять такие решения на ключевых маршрутах для ускорения проезда автобусов и электробусов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице открыли новую конечную станцию для электробусов "МЦД Лихоборы". Там установили ультрабыстрые зарядки для общественного транспорта и создали условия для комфортного отдыха водителей.