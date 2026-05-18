Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В 2027 году введут в эксплуатацию электродепо "Новорижское" и одноименную станцию метро, сообщил Сергей Собянин. Депо расположится в Красногорске и будет обслуживать поезда новой Рублево-Архангельской линии. Станция "Новорижская" строится в районе Кунцево – между 23-м километром Новорижского и Ильинским шоссе.

"В столице уделяют особое внимание созданию комфортной городской среды – строятся новые образовательные, медицинские, спортивные и культурные объекты. Сейчас проектируют 5 зданий для размещения учреждений культуры общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Они будут расположены на северо-западе, в центре столицы, а также в ТиНАО", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках строительства жилого квартала в Сокольниках создадут многофункциональное спортивное ядро. Там появится более 10 видов спортивных площадок, которые будут доступны всем жителям района.