В Москве ожидается резкое похолодание: температура опустится ниже нуля, а на смену дождям придет мокрый снег. По прогнозам синоптиков, местами сформируется снежный покров высотой до четырех сантиметров. Из-за осадков на дорогах может появиться гололедица.

Вирус гриппа может стать причиной следующей глобальной пандемии. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России оценили его эпидемический потенциал как самый высокий среди известных инфекций. Один из возможных сценариев – распространение штамма свиного гриппа в 2029 году.

В Москве продолжают строить новое здание для Лефортовского и Таганского судов. Сейчас объект готов на 45%. После завершения работ здесь разместятся 36 залов для рассмотрения уголовных и гражданских дел. Строительство планируют закончить в 2027 году.

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