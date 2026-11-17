Доля женщин среди пользователей каршеринга в Москве с 2022 года выросла почти в два раза и достигла 30%. Такие данные получили эксперты инновационного центра "Безопасный транспорт" по итогам опроса водителей столичного региона.

В 2022 году женщины составляли 16% от общего числа водителей арендных автомобилей. Они выбирают каршеринг как удобный, безопасный и доступный способ передвижения по городу.

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