Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца. Адвокаты добиваются оправдательного решения на протяжении длительного времени. По их мнению, расследование чрезмерно затянулось, а действующая мера пресечения необоснованна.

В июле 2018 года три сестры нанесли отцу травмы в квартире на Алтуфьевском шоссе, от которых он скончался. По данным следствия и выводам суда, мужчина на протяжении длительного времени систематически применял насилие к дочерям. Это обстоятельство стало ключевым в деле.

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