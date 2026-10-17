Посольство России поддерживает связь с прокуратурой Египта после гибели ребенка

Посольство России поддерживает связь с прокуратурой Египта после гибели 11-летнего мальчика из Москвы в отеле Шарм-эш-Шейха. Российские дипломаты также помогают родителям подготовить документы для репатриации тела ребенка.

По предварительным данным, мальчик получил смертельный удар током возле бассейна. Еще один ребенок пострадал, когда попытался ему помочь. Обстоятельства произошедшего предстоит установить.

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