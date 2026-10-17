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17 октября, 15:30

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Осенний фестиваль "Октябрь-фест" стартовал на "Городской ферме" ВДНХ

Осенний фестиваль "Октябрь-фест" стартовал на "Городской ферме" ВДНХ

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На "Городской ферме" ВДНХ стартовал осенний фестиваль "Октябрь-фест". В программе горячие блюда на гриле, дегустации напитков, семейные соревнования и творческие мастер-классы.

Гости могут вырезать кружки из тыкв и принять участие в анимационных программах. Фестиваль приурочили к осенней смене погоды и изменению цвета листвы. Посетители также могут познакомиться с животными, которые живут на ферме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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