Осенний фестиваль "Октябрь-фест" стартовал на "Городской ферме" ВДНХ

На "Городской ферме" ВДНХ стартовал осенний фестиваль "Октябрь-фест". В программе горячие блюда на гриле, дегустации напитков, семейные соревнования и творческие мастер-классы.

Гости могут вырезать кружки из тыкв и принять участие в анимационных программах. Фестиваль приурочили к осенней смене погоды и изменению цвета листвы. Посетители также могут познакомиться с животными, которые живут на ферме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.