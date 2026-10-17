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17 октября, 13:15

Происшествия

Посольство России подтвердило гибель ребенка из Москвы в отеле Египта

Посольство России подтвердило гибель ребенка из Москвы в отеле Египта

Две полосы заняты на Варшавском шоссе после падения экскаватора

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В посольстве России в Каире подтвердили гибель ребенка из Москвы в одном из отелей Египта. Дипломаты помогают родителям подготовить документы для репатриации тела.

Трагедия произошла около бассейна. Мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель около деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой ребенок попытался его оттащить и также пострадал. Есть версия, что мальчику стало плохо с сердцем из-за увиденного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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