Посольство России подтвердило гибель ребенка из Москвы в отеле Египта

В посольстве России в Каире подтвердили гибель ребенка из Москвы в одном из отелей Египта. Дипломаты помогают родителям подготовить документы для репатриации тела.

Трагедия произошла около бассейна. Мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель около деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой ребенок попытался его оттащить и также пострадал. Есть версия, что мальчику стало плохо с сердцем из-за увиденного.

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